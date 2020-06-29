Фото: dsns.gov.ua

После паводка на западе Украины остаются подтопленными 70 населенных пунктов в четырех областях, говорится в оперативной сводке ГосЧС.

В Ивано-Франковской области воду продолжают откачивать в 42 населенных пунктах (было 263). Остаются подтопленными 267 домов (было свыше 13 тысяч) и около тысячи приусадебных участков (было 18 тысяч).

За сутки сотрудники ГосЧС откачали или отвели воду из 60 жилых домов и хозяйственных построек и от 215 колодцев, расчистили около 40 метров дорог (с начала работ - 9,5 км) и 150 метров русел рек (с начала работ - 3,32 км). В области работают сводные отряды ГосЧС из Волынской, Львовской, Ровенской и Хмельницкой областей.

В Черновицкой области в 19 населенных пунктах (было 51) подтоплены 163 дома, 277 подвалов, 679 приусадебных участков.

Фото: dsns.gov.ua

Во Львовской области ликвидировали все подтопления жилых домов, в двух населенных пунктах (было семь) остаются затопленными несколько подвалов и приусадебных участков.

В Тернопольской области в семи населенных пунктах подтоплены 42 жилых дома и хозяйственные постройки, 34 подвала, 209 приусадебных участков.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что из-за сильных дождей в июне 2020 года вышли из берегов реки Карпатского региона. В результате были подтоплены 10 тысяч домов, разрушены 117 км автодорог, 64 моста. Частично повреждены 500 км автодорог и 135 мостов. Сумма убытков пока не подсчитана.

Сильнее всего пострадала Ивано-Франковская область. Там погибли три человека.

Кабинет министров выделил 672 млн на борьбу с последствиями паводка и еще 82 млн гривен на финансирование сил МВД, задействованных в ней.