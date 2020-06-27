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Из-за паводков в Ивано-Франковской области погибли три человека, разрушено 94 моста

Еще 259 мостов повреждены.

Фото: dsns.gov.ua

Из-за непогоды и вызванных ею паводков на Прикарпатье погибли три человека. Об этом сообщили в ГосЧС.

Ликвидацию последствий дождевого паводка продолжают в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

26 июня сотрудники ГосЧС спасли 46 человек, эвакуировали - трех, перевезли через подтопленные участки - 183.

Восемь населенных пунктов остаются обесточенными. 3871 дом в 180 населенных пунктах - подтоплено.

Непогода разрушила на Прикарпатье более 200 км дорог и 94 моста. Еще 259 мостов и 620 км дорог преимущественно в Ивано-Франковской области - повреждено.

Спасатели доставляют населению продукты питания и питьевую воду.

Последствия непогоды ликвидируют 1877 работников ГосЧС, 226 единиц техники, в том числе два вертолета.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что июньский паводок на западе Украины в 2020 году превысил по масштабам наводнение 2008 года, которое считалось сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.

В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов. Сумма убытков пока не подсчитана.

Для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов на Прикарпатье отправился президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан.

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