Из-за непогоды и вызванных ею паводков на Прикарпатье погибли три человека. Об этом сообщили в ГосЧС.
Ликвидацию последствий дождевого паводка продолжают в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.
26 июня сотрудники ГосЧС спасли 46 человек, эвакуировали - трех, перевезли через подтопленные участки - 183.
Восемь населенных пунктов остаются обесточенными. 3871 дом в 180 населенных пунктах - подтоплено.
Непогода разрушила на Прикарпатье более 200 км дорог и 94 моста. Еще 259 мостов и 620 км дорог преимущественно в Ивано-Франковской области - повреждено.
Спасатели доставляют населению продукты питания и питьевую воду.
Последствия непогоды ликвидируют 1877 работников ГосЧС, 226 единиц техники, в том числе два вертолета.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что июньский паводок на западе Украины в 2020 году превысил по масштабам наводнение 2008 года, которое считалось сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.
В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов. Сумма убытков пока не подсчитана.
Для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов на Прикарпатье отправился президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан.