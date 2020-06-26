СБУ расследует последствия наводнений на западной Украине по статье "экоцид"

Фото: ssu.gov.ua

СБУ расследует причины последствий наводнений в западных областях Украины по статье "экоцид". Правоохранители будут изучать, могла ли привести к таким разрушениям деятельность или бездеятельность местных чиновников.

Оперативники зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе, сообщили в прес-службе СБУ.

"Служба передала в органы прокуратуры материалы относительно незаконной вырубки лесов, ненадлежащего совершения лесхоздеятельности и невыполнения мер по охране окружающей среды уполномоченным лицам на территории западных областей", - говорится в сообщении.

По официальным данным, из-за стихии подтопило более 10 тыс. домов, разрушены и повреждены более 700 км дорог и почти 200 мостов, уничтожены свыше 4 тыс. метров берегоукреплений.

Отмечается, что одной из версий расследования таких последствий является незаконное ведение хозяйства и бездеятельность ответственных за природоохранные меры чиновников разных органов власти.

Фото: ssu.gov.ua

441 ст. УК Украины "экоцид" предусматривает от 12 до 15 лет лишения воли за массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов и совершение иных действий, которые могут привести к экологической катастрофе.

Напомним, что утром 24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов.

Июньский паводок на западе Украины в 2020 году, по словам премьер-министра, превысил по масштабам наводнение 2008 года, которое считалось сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.

В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов. Сумма убытков пока не подсчитана. По состоянию на утро 26 апреля подтоплеными оставались 262 н.п.