СБУ расследует последствия наводнений на западной Украине по статье "экоцид"

Оперативники зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе, сообщили в прес-службе СБУ.
"Служба передала в органы прокуратуры материалы относительно незаконной вырубки лесов, ненадлежащего совершения лесхоздеятельности и невыполнения мер по охране окружающей среды уполномоченным лицам на территории западных областей", - говорится в сообщении.
По официальным данным, из-за стихии подтопило более 10 тыс. домов, разрушены и повреждены более 700 км дорог и почти 200 мостов, уничтожены свыше 4 тыс. метров берегоукреплений.
Отмечается, что одной из версий расследования таких последствий является незаконное ведение хозяйства и бездеятельность ответственных за природоохранные меры чиновников разных органов власти.
441 ст. УК Украины "экоцид" предусматривает от 12 до 15 лет лишения воли за массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов и совершение иных действий, которые могут привести к экологической катастрофе.
Напомним, что утром 24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов.
Июньский паводок на западе Украины в 2020 году, по словам премьер-министра, превысил по масштабам наводнение 2008 года, которое считалось сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.
В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов. Сумма убытков пока не подсчитана. По состоянию на утро 26 апреля подтоплеными оставались 262 н.п.