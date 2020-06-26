Суд объявил перерыв в рассмотрении апелляции на меру пресечения Стерненко до 3 июля

Решение будет вынесено после заслушивания всех поручителей.

Апелляционный суд Киева до 3 июля объявил перерыв в рассмотрении ходатайства о смене меры пресечения активисту и бывшему лидеру одесской ячейки "Правого сектора" Сергею Стерненко.

Суд продолжит заслушивать поручителей, после чего будет вынесено решение, сообщил Стерненко на своей странице в Facebook.

Защита Стерненко просит сменить ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на поручительство.

Напомним, что вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер. Это было уже третье за полгода нападение на Стерненко.

Спустя два года Стерненко предъявили подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

По версии следствия, Стерненко, защищаясь во время нападения, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного из них - Ивана Кузнецова - и нанес ему смертельное ранение в сердце. Тело погибшего было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки.

Cам Стерненко в интервью LB.ua говорил, что выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.

15 июня Стерненко избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

24 июня активист заявил, что Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который является одним из нападавших на него и который умер от полученных ран. Также, по словам Стерненко, судья Шевченковского райсуда не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17 марта выехал из Украины.

25 июня Стерненко сообщил, что Служба безопасности Украины завершила расследование уголовного дела по подозрению его в умышленном убийстве.

В день заседание по рассмотрению апелляции под судом собрались сторонники Стерненко. Поддержать его пришли активисты, нардепы и экс-глава Минздрава Уляна Супрун.