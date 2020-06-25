Правоохранители установили 25 причастных к утечке персональных данных украинцев

Правоохранители установили 25 причастных к масштабной утечке персональных данных украинцев. В разных регионах Украины провели 36 обысков, сообщили на брифинге Министерства цифровой трансформации.

В ходе следственных действий обнаружили большое количество файлов с персональными данными, фрагменты баз данных государственных,банковских и коммерческих учреждений.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что государство будем бороться со всеми, кто продает банковские и персональные данные граждан.

"Из незаконного оборота изъяли копии 30 баз данных - не только государственные реестры, а и частных. Почти каждый сегмент бизнеса, у которого есть данные о деятельности лиц, находится под угрозой вмешательства", - сообщили на брифинге.

Первый замглавы Департамента киберполиции Сергей Кропива добавил, что в ближайшее время 29 лицам объявят подозрения. Это те, у кого ранее проводили обыски. Также планируются новые операции и блокировка девяти телеграмм-каналов, которые продают персональные данные украинцев.

Напомним, что в мае стало известно о чат-боте в Telegram, в котором продавались персональные данные украинцев. Руководитель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц сообщил в Facebook, что нашел в этом боте свои данные из многих госреестров, базы "Новой почты", пароли из "ВКонтакте" и Linkedin.

Служба безопасности Украины начала расследование из-за бота с персональными данными в мессенджере Telegram.

После предварительной проверки в полиции сообщили, что чат-бот в Telegram с персональной информацией об украинцах использовал компиляцию данных государственных ведомств и негосударственных организаций за разные периоды прошлых годов. Он не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия".