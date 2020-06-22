Первого замглавы налоговой Киева суд оставил под стражей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения первому заместителю главы Государственной налоговой службы Киеве Николаю Ильяшенко. Он подозревается по делу о рекордной взятки руководству САП и НАБУ.

Согласно решению суда, чиновник останется под стражей до 10 августа, информирует пресс-служба ВАКС.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защитника и оставила в силе постановление следственного судьи, которым в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 10 августа 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 84,080 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение Апелляционной палаты ВАКС является окончательным и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

Напомним, что 12 июня руководству НАБУ и САП пытались передать 5 млн долларов за закрытие уголовного дела против экс-министра Николая Злочевского. Это должно было стать подарком ко дню рождения Злочевского.

Дело касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного Реал Банку (контролировался "семьей" Януковича) и их легализации. В этом деле сообщили о подозрении ряду лиц, в том числе бывшему министру.

Задержаны первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве Николай Ильяшенко (он был посредником, за услуги якобы должен был получить 1 млн долларов); один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича; и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова.

Всех троих арестовали. Ильяшенко - с залогом 84,08 млн гривен, Кича - с залогом 40,36 млн гривен, Мазурову - с залогом 120,02 млн гривен.