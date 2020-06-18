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ВАКС разрешил заочно арестовать родного брата Каськива

Каськива-младшего подозревают в соучастии в присвоении и растрате имущества.

ВАКС разрешил заочно арестовать родного брата Каськива

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро о заочном аресте Александра Каськива, родного брата бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Об этом говорится в материалах суда.

Детектив НАБУ просил суд избрать брату Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей, мотивируя это тем, что ему сообщено о подозрении и он объявлен в международный розыск.

Решение о заочном аресте суд принял 10 июня.

В сентябре 2018 года Каськива объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро по подозрению в хищении средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами ГП "Государственная инвестиционная компания" на сумму 259 млн грн. В марте 2019 года Интерпол объявил брата Каськива в розыск с "красной картой".

Каськива-младшего подозревают в соучастии в присвоении и растрате имущества.

В ходе следствия установлено, что в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн гривен для реализации ряда национальных проектов. В частности, речь идет о проектах "Качественная вода", предусматривающем установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", по которому должны быть сведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине.

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Источник: "Українські новини"
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