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ВАКС избрал меру пресечения главе юридического департамента Одесского горсовета

Ей назначили залог в размере 630 600 гривен. 

ВАКС избрал меру пресечения главе юридического департамента Одесского горсовета
Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде 630 600 гривен руководительнице юридического департамента Одесского горсовета Инне Поповской.

Она обязана внести залог не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения. Об этом сообщили на странице ВАКС в Facebook.

"На подозреваемую возложили дополнительные обязательства прибывать к детективам НАБУ, прокурорам или в суд, сообщать о смене места проживания и воздерживаться от общения из указанными в постоновлении лицами", - говорится в сообщении.

Поповская и еще два чиновника Одесского горсовета, а также основатель частной компании подозреваются в нанесении 131 млн ущерба территориальной громаде Одессы.

Напомним, что по версии следствия, подозреваемые в 2016 году в сговоре с другими лицами организовали схему выкупа недвижимости за счет средств городского бюджета по завышенной стоимости. 

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