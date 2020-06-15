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Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор с тюремным сроком (обновлено)

Депутата Киевсовета приговорили к пяти годам лишения воли. 

Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор с тюремным сроком. Суд приговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к пяти годам лишения воли с конфискацией части имущества, сообщили на странице Центра противодействия коррупции в Facebook.

"Депутат от Радикальной партии предлагал бизнесмену за $5000 решить вопрос с правоохранительными органами. Во время получения этих денег Мефодия задержали", - говорится в сообщении.

Обновлено. На странице ВАКС в Facebook добавили, что депутат Киевсовета получил взятку за влияние на сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и суда с целью возвращения арестованного имущества. Кроме пятилетнего срока лишения воли, суд постановил конфисковать у него авто.

Приговор может быть обжалован на протяжении 30 дней.

Александр Мефодий
Фото: i-visti
Александр Мефодий

Напомним, что Мефодий в феврале-апреле 2019 года требовал и получил неправомерное вознаграждение в размере $5000. В октябре Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинение относительно него в Высший антикоррупционный суд. 

Мефодий попал в Киевский областной совет в октябре 2017 года как следующий после погибшего в ДТП депутата от Радикальной партии Бориса Панченко. До этого он работал в частных компания. 

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