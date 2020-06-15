Подозреваемого в заказе убийства Гандзюк Мангера не доставили на заседание суда из-за состояния здоровья

Врачи дали ему справку, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем.

Подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер не был принудительно доставлен на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Его адвокат Дмитрий Ильченко заявил, что Мангер находится в больнице, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мангер не доставлен в суд, поскольку находится на госпитализации из-за проблемам с сердцем", - заявил он.

По словам адвоката, полиция и прокуратура приезжали в больницу, где находится Мангер, чтобы обеспечить его принудительную доставку в суд.

"Они получили справку от доктора о том, что доставка Мангера в суде невозможна по состоянию его здоровья", - отметил Ильченко.

Он добавил, что после этого полиция приехала еще раз, сообщив, что у них есть заявление о подделке этого медицинского документа. Ильченко сообщил, что с полицейскими пообщался лечащий врач, который выдал справку.

Ильченко заявил, что Мангер, по оценке медиков, сможет прибыть в суд примерно через неделю.

Напомним, досудебное расследование СБУ считает Мангера подозреваемым заказчиком нападения на Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что он по предварительному сговору с помощником-консультантом депутата Херсонского облсовета Алексеем Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Суд одобрил принудительный привод Мангера на заседание по избранию меры пресечения по делу Гандзнюк. Заседание запланировали на 15 июня.

Активисты заявили, что Мангер пытается уклониться от суда. Его автомобиль заметили возле Херсонского кардиологического диспансера. Выяснилось, что Мангер не придет на судебное заседание 15 июня из-за "ухудшения состояния здоровья".