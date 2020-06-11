В Барышевском суде пояснили, почему не могут уволить судью из-за решения по SkyUp

С начала года судья находится то в отпуске, то на больничном.

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которую Высший совет правосудия уволил 9 января после решения о приостановлении действия лицензии авиаперевозчика SkyUp, семь раз была на больничном. Об этом говорится в ответе суда на запрос LB.ua.

Так, согласно приказу председателя Барышевского районного суда Литвиненко была в отпуске с 8 января 2020 года.

В этот же день Центром медико-санитарной помощи (ЦМСП) города Березань Литвиненко был выдан листок нетрудоспособности до 10 января. Далее больничный был продлен тем же центром с 11 по 15 января.

Через определенный период времени Литвиненко, находясь в отпуске, вновь обратилась в Березанский ЦМСП, который выдал ей листок нетрудоспособности на срок с 8 по 25 февраля.

С 28 февраля по 11 марта Литвиненко находится на больничном в соответствии с листком нетрудоспособности, выданным ООО «Доктор-Сэм», который находится в Киеве.

С 23 по 27 марта Литвиненко находилась на больничном в соответствии с листком нетрудоспособности, выданным ЦМСП в Березане. Больничный был продлен с 28 марта по 26 апреля.

«Судья Литвиненко сообщила о продлении больничного до 5 мая, однако подтверждающих документов еще не предоставила», - говорится в ответе на запрос LB.ua.

По состоянию на 5 мая неиспользованный основной отпуск судьи Литвиненко составляет 15 календарных дней.

«Судья Литвиненко будет уволена с занимаемой должности приказом председателя Барышевского районного суда Киевской области в первый день после выхода ее на работу после отпуска», - говорится в ответе.

LB.ua обратился в Государственную судебную администрацию, чтобы получить информацию, сколько судья получила выплат из госбюджета после увольнения Высшим советом правосудия.

Как сообщили в территориальном управлении ГСА в Киевской области, с начала года Литвиненко было начислено 312 тис. 135 грн.