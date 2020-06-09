Венедиктова заявила, что служебное расследование относительно Холодницкого обнаружило нарушения в его работе

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что служебное расследование в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого обнаружило ряд нарушений в его работе. Об этом она заявила в интервью "Українським Новинам".

"Служебное расследование завершено. Факты нарушения требований УПК, Закона "О прокуратуре" и Положения о Специализированной антикоррупционной прокуратуре нашли свое подтверждение", - сказала она.

Дисциплинарная жалоба в отношении Холодницкого передана на рассмотрение дисциплинарной комиссии.

Также Венедиктова сообщила, что с Холодницким ее связывают исключительно рабочие отношения.

Напомним, что 26 мая генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в бездеятельности и пообещала отреагировать на это. Он сообщила, в резонансных и актуальных производствах, в которых подозрения были сообщены еще два-четыре года назад, до сих пор не завершено следствие, а виновные не привлечены к ответственности.

В САП в ответ на это опубликовали открытое письмо, где отметили, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания сотрудника Специализированной антикоррупционной прокуратуры и осуществлять действия, которые касаются выполнения прокурорами полномочий.

27 мая Венедиктова ответила на это письмо, заявив, что призвала прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры показать "яркие примеры" судебных приговоров коррупционерам. В тот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила генпрокурора Ирину Венедиктову прекратить публичные обвинения в адрес САП.