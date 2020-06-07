Родным крымского активиста Приходько отказали в свидании

Семье арестованного украинского активиста Олега Приходько отказали в свидании с ним.

Об этом сообщила его дочь Наталья Приходько. сообщает «Крымская солидарность».

«Мне пришло сообщение о том, что мне отказывают в свидании с отцом из-за эпидемиологической ситуации на неопределённый срок. Мы отца не видели много месяцев, в последний раз - еще зимой. Заседания проходят без нас, так как мы не можем ни выехать в Ростов-на-Дону, ни присутствовать на этих заседаниях по видеоконференцсвязи из Крымского гарнизонного военного суда. Я не знаю, как будет дальше развиваться ситуация и каким образом мы вообще сможем с ним увидеться», - рассказала Наталья.

Адвокат Назим Шейхмамбетов, представляющий интересы украинского активиста в суде, считает, что карантинные меры в российских пенитенциарных учреждениях носят избирательный и формальный характер. Ввиду чего видит их нецелесообразными и уверен, что постановление Федеральной службы исполнения наказаний необходимо пересмотреть.

«Заключенных изолируют от родственников, но не изолируют от других людей. Наших подзащитных в служебном транспорте привозят в судебные заседания. Во время заседания они контактируют с приставами, сотрудниками суда. Естественно, при соблюдении определенных мер - перчатки, маски, антисептик. Допускают адвокатов на свидания, опять-таки при соблюдении определенных мер. В этой связи мне непонятно, почему такая категория лиц, как близкие родственники, лишена возможности видеться с членом семьи? Люди готовы использовать все необходимые средства индивидуальной защиты, если получат разрешение на свидание», - прокомментировал ситуацию защитник Олега Приходько.

Напомним, Олег Приходько был задержан 9 октября после обыска в его доме в поселке Орехово Сакского района. В его гараже была якобы обнаружена тротиловая шашку с запалом для ручных гранат в металлической оболочке из под огнетушителя с поражающими элементами в виде сварочных электродов.

Приходько утверждает, что все это ему подбросили.

Его подозревают в подготовке подрыва здания городской администрации города Саки. По версии обвинения, Приходько изготовил взрывное устройство с целью подрыва здания городской администрации города Саки с целью повлиять на органы власти, чтобы те приняли решения о вхождении Крыма в состав Украины. Против него возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (подготовка теракта) и по статье 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Приходько свою вину отрицает и считает это дело политическим преследованием за его проукраинскую позицию.

В начале апреля 2020 года Олег Приходько был этапирован из следственного изолятора Симферополя в ФКУ СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где и содержится в настоящее время.