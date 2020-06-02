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Пресс-секретарь Зеленского задекларировала 936 тыс. гривен доходов за прошлый год

В декабре 2018 года Мендель купила квартиру в Киеве стоимостью 1,2 млн гривен.

Пресс-секретарь Зеленского задекларировала 936 тыс. гривен доходов за прошлый год
Юлия Мендель
Фото: пресс-служба президента

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель задекларировала 936 тыс. гривен доходов за 2019 год.

Ее электронная декларация опубликована в реестре НАПК.

Мендель была назначена спикером Зеленского 3 июня прошлого года, а до этого она работала в офисе Всемирного банка в Украине и писала для разных СМИ. Так, согласно декларации, ее доход от журналистики составил 267,1 тыс. гривен, а гонорары от Всемирного банка - 298 тыс. гривен.

Зарплата Мендель в Офисе президента составила 370,6 тыс. гривен.

Она также указала наличие пяти счетов в Приватбанке, Укргазбанке и "Райффайзен Банк Аваль".

Также отмечается, что в декабре 2018 года Мендель купила в кредит квартиру в Киеве  стоимостью 1,2 млн гривен. Другого имущества у нее нет.

Напомним, президент Зеленский задекларировал 28,6 миллионов гривен дохода в 2019 году.

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