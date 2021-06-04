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Наступного тижня можуть призначити нового прессекретаря Зеленського, - ЗМІ

Юлія Мендель звільнилася наприкінці квітня.

Наступного тижня можуть призначити нового прессекретаря Зеленського, - ЗМІ
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Наступного тижня планують офіційно призначити нового прессекретаря президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.

Співрозмовник розповів, що наступного тижня можливо вже буде указ щодо призначення речника президента.

Як повідомлялося, наприкінці квітня в Офісі президента повідомили, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретарки президента. Однак, вона працюватиме в ОП радницею.

Нагадаємо, Мендель вибрали речницею Зеленського з 4 тис. кандидатів. Вона в різний час працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо ТВ" і "Інтері". Кілька років як журналіст співпрацювала з The New York Times. Також вона писала для українського Forbes і американського Politico.

Під час роботи на посаді Мендель кілька разів встрягала у різні, часом скандальні, ситуації. Зокрема, через свої пости у соцмережах та поведінку стосовно деяких журналістів.

Серед своїх досягнень на посаді Мендель назвала три професійні правила, які виробила за час роботи.

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