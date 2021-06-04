Кулеба пообіцяв зробити Лукашенку боляче у випадку прийому предстаників "ЛНР"

"Є речі, які ми не пробачаємо. Неповага до територіальної цілісності України - одна з таких".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пообіцяв, що Україна зробить Олександру Лукашенку боляче, якщо він пустить в Мінськ для проведення слідчих дій з Романом Протасевичем представників "ЛНР".

Про це Кулеба сказав у інтерв'ю "Сніданку з 1+1".

"Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. І особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою у нас багато зв'язків. Зокрема, й економічних. Не буду закидуватися погрозами, але хочу сказати, що є речі, які ми не пробачаємо. Неповага до територіальної цілісності України - одна з таких речей", - сказав він.

"Ми будемо діяти дуже зважено, бо не хочемо ніякої політичної і торговельної війни з Білоруссю. Це близька нам країна, ми турбуємося про білоруський народ. Але Олександр Лукашенко по суті не залишає нам вибору, штовхає нас до того, щоб ми реагували на його дії. Якщо ваш сусід б'є дружину і ви через стіну постійно чуєте її крики і благання про допомогу, ви ж не можете робити вигляд, що нічого не сталося. От у нас зараз така сама ситуація з Білоруссю", - сказав він.

Кулеба нагадав, що зараз відносини між Україною та Білоруссю поставлено на паузу у зв'язку з невизнанням результатів виборів президента 2020 року.

"У нас є посольство. Їхнє посольство є тут. Утім, це для вирішення гуманітарних питань. Політичного діалогу між Україною і Білоруссю наразі немає, тому що країна не визнала Лукашенка", - заявив глава українського МЗС.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину було затримано. Журналіста звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

1 червня стало відомо, що так звана "генеральна прокуратура" терористичної організації "ЛНР" просить Білорусі видати Романа Протасевича для проведення слідчого експерименту.

Йому закидають участь в бойових діях на Донбасі у складі українського підрозділу "Азов". В самому "Азові" заперечують, що Протасевич воював. Він дійсно був у підрозділі, але як військовий кореспондент.

Того ж дня Лукашенко сказав, що "ласкаво запрошує" представників "ЛНР" у Білорусь, що є де-факто визнанням суб'єктності окупованих територій України.