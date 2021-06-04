В ОП запрацював постійно діючий офіс Конгресу місцевих та регіональних влад, - Тимошенко

Він створений для прямого зв’язку між центральною і місцевою владою.

На базі Офісу президента, починаючи з 3 червня, запрацював постійно діючий офіс Конгресу місцевих та регіональних влад. Він створений для прямого зв’язку між центральною і місцевою владою та дозволить спільно працювати над вирішенням проблем регіонів. Про це за підсумками засідання Палати місцевих рад Конгресу заявив у Facebook заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Фото: пресслужба

Він подякував 150 делегатам і понад сотні представників місцевих рад, які долучилися 3 червня до засідання Палати Конгресу за участі президента Володимира Зеленського у Хмельницькому.

«Відсьогодні Конгрес – це найбільший у країні майданчик для вирішення проблем у регіонах. Без різниці чи це великий обласний центр, чи маленьке містечко. Все відбуватиметься напряму», - запевнив Тимошенко.

За його словами, для Володимира Зеленського і його Офісу важливо, аби Конгрес працював системно.

Фото: пресслужба

«Є проблеми, питання – будь ласка, телефонуйте, пишіть, приїжджайте, передавайте документи, плануйте зустрічі. Та хоча б просто на каву заходьте, коли буваєте у Києві. Я обіцяю, що особисто контролюватиму, щоб питання, які стосуються життєдіяльності громад, вирішувались. Якщо буде необхідно, працюватимемо спільно з Кабінетом міністрів та парламентом», - наголосив Тимошенко.

Він також зазначив, що серед найбільш нагальних питань, які турбують зараз представників місцевих громад, є підготовка до нового опалювального сезону, списання боргів перед «Нафтогазом», передача громадам об’єктів комунальної власності, забезпечення фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, умови для індустріальних парків, робота ПТУ і багато інших.

Фото: пресслужба

«Спільна робота центральної та регіональної влад для вирішення цих питань – уже ведеться», - зазначив заступник голови Офісу президента.