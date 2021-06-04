В Орбана заявили про готовність до зустрічі із Зеленським

В Угорщині кажуть, що рішення - за Україною.

Міністр-керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив про готовність Віктора Орбана зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це він сказав виданню Varosh, повідомляє "Європейська правда".

"Україна - це дуже важливий сусід Угорщини. Тому ми готові зустрітися. Рішення за Україною" - заявив Гуйяш.

При цьому, за його словами, жодних додаткових умов цієї зустрічі немає.

"Немає додаткових умов для цієї зустрічі. Прем’єр-міністр Угорщини готовий зустрітися з Володимиром Зеленським" - підкреслив він.

Варто зазначити, що у вересні минулого року глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв, що зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента України Володимира Зеленського можлива в разі досягнення результатів у переговорах двосторонніх комісій з низки питань.

Нагадаємо, що МЗС розраховує, що зустріч Зеленського і Орбана відкриє нову сторінку у двосторонніх відносинах між Угорщиною та Україною.

У 2017 році відносини між Україною і Угорщиною зіпсувалися, коли Верховна Рада прийняла закон про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їх діаспори в Закарпатській області. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО.

У травні цього року глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив про прогрес в угорсько-українських відносинах. Цю заяву Сіярто зробив пілся зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою.