Кулеба: для встречи Зеленского и Орбана осталось выполнить два условия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осталось выполнить два условия.

Об этом он сказал в четверг на брифинге в Киеве после переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Наша сегодняшняя встреча - один из элементов подготовки к саммиту, встрече президента Зеленского и премьер-министра Орбана. Мы выходим из того, что сегодняшний подписанный протокол - это одна из основ подготовки к большому подписанию меморандуму между Венгрией и Украиной, который охватит весь спектр вопросов нашего двустороннего сотрудничества", - сказал Кулеба.

Для проведения саммита необходимо выполнить еще два условия, рассказал министр. Первое - это встреча комиссии по вопросам национальных меньшинств.

"Комиссия встретится на уровне сопредседателей в ближайшее время. Я гарантировал Петеру, что мы эту встречу проведем и наши сопредседатели проведут очень тщательный осмотр ситуации с защитой прав граждан, принадлежащих к национальным меньшинствам, и подготовят возможные решения", - сказал он.

Также до визита Орбана должна провести заседание рабочая группа по вопросам образования.

По его словам, цель саммит - не просто встреча двух лидеров, а открытие новой страницы в двусторонних отношениях между Венгрией и Украиной.

Напомним, в 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.

В сентябре министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились о встрече на высшем уровне, которая должна открыть путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

В январе 2020 года Верховная Рада приняла новый закон о среднем образовании с тремя языковыми моделями для национальных меньшинств. Он предусматривает, что в венгерских школах на Закарпатье может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9 классе и 60% в старшей школе.

Это также не устроило Венгрию. В феврале Сийярто предложил Украине приравнять венгерский язык к языкам коренных народов либо увеличить количество уроков украинского языка, а другие предметы оставить на венгерском. Министерство образования и науки отклонило эти предложения.

В конце мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ездил на переговоры в Венгрию.