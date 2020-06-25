​Верховный Суд оставил без рассмотрения иск Семочко о восстановлении в Службе внешней разведки

Кассационный административный суд Верховного Суда 24 июня оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко о восстановлении на должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

Семочко просил признать противоправным и отменить указ президента Петра Порошенко №143/2019 об его увольнении с должности первого заместителя председателя СВР, а также восстановить его в этой должности

Напомним, в июле 2018 года Сергей Семочко, занимавший должность начальника киевской СБУ, был назначен Порошенко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info по поводу Семочко. В нем говорилось, что в 2015-2017 годах, во время войны, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов.

Также в расследовании говорилось, что семья украинского разведчика и контрразведчика Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации.

Впоследствии конрразведка СБУ подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко. В апреле 2019 года Порошенко уволил Семочко.

Семочко с увольнением не согласился и в мае 2019 года подал иск в Верховный Суд.

В 2020 году Порошенко сообщили о подозрении в связи с незаконным, по мнению следствия, назначением Семочко.