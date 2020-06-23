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Порошенко встретился с послом Германии

Экс-президент выразил надежду на ускорение евроинтеграции Украины.

Порошенко встретился с послом Германии
Фото: eurosolidarity.org

Лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с Послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Стороны обсудили внутреннюю ситуацию в Украине, прежде всего в контексте реформирования системы правосудия и обеспечения верховенства права. Петр Порошенко поблагодарил немецкую сторону за поддержку позиции по недопущению выборочного правосудия и политически мотивированного преследования оппонентов, защиты свободы слова в Украине", - говорится в сообщении.

Также собеседники отметили важность принятия Верховной Радой Украины законодательства в банковской сфере и относительно рынка земли и продолжение реформы в сфере децентрализации.

"Петр Порошенко выразил надежду на ускорение евроинтеграции Украины во время председательства Германии в Совете ЕС во втором полугодии этого года. Речь шла, прежде всего, о важности обновления Соглашения об ассоциации и долгожданном заключении Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом.

Особое внимание было уделено пресечению российской агрессии и достижению мира на Донбассе, деоккупации Крымского полуострова", - сказано в сообщении.

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