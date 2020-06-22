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Порошенко призвал власть к решительному противодействию диверсиям пророссийских сил

Кремль вмешивается в американские выборы и привлекает к этому свою агентуру в Украине.

Порошенко призвал власть к решительному противодействию диверсиям пророссийских сил
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал нынешнюю украинскую власть разоблачить известных сценаристов очередной информационной атаки против Украины и стратегического партнерства с США.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.

"Россия обстреливает Украину не только на линии соприкосновения. Она так же стреляет по нам из разнообразного информационного оружия в рамках широкомасштабной гибридной войны. Сегодня "пятая колонна" Кремля сделала еще один выстрел фейками с целью подорвать украинско-американское стратегическое партнерство, которое лежит в основе международной коалиции в поддержку Украины. Кремль вмешивается в американские выборы и привлекает к этому свою агентуру в Украине. Другая цель очередной фабрикации из бесед украинских и американских чиновников - сделать украинский вопрос токсичным для Вашингтона и разрушить двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами", - написал лидер "ЕС".

Политик напомнил, что основываясь на поддержке США, были организованы прямые поставки американского оборонного оружия, в частности "Джавелин", патрульные катера класса "Айленд", проведены совместные военные учения, получена газовая независимость от России и получена финансово-кредитная поддержка Украины на решение социальных и оборонных вопросов.

"Успех партнерства с США для Украины был и остается вопросом жизни и смерти. Не открою вам Америку, если скажу, что без поддержки такой сверхдержавы как США, Украина не смогла бы выстоять в неравной борьбе против российской агрессии. Это прописная геополитическая истина. Она очевидна для Кремля. Надеюсь, эту истину понимает и украинская власть", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что очередные так называемые "сливы" заслуживают одну реакцию - привлечение к ответственности представителей "пятой колонны", которые засветились в этой спецоперации.

""Обличителем" снова выступил выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского. А кагэбэшники, как известно, бывшими не бывают. Такое клеймо - навсегда. Разоблачить известных сценаристов очередной информационной атаки против Украины и нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами - ответственность нынешней украинской власти", - заявил политик.

Также он выразил надежду, что украинская власть наконец осознает необходимость решительного противодействия диверсиям пророссийских сил, чтобы защитить сотрудничество с США и исключить возвращение Украины в сферу российского влияния.

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