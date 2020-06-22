Бывший фискал уже четыре дня якобы в больнице.

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров не пришел в суд, где рассматривают его дело, по состоянию здоровья.

Заседание, которое он пропустил, транслировалось на Youtube-канале Высшего антикоррупционного суда.

Адвокаты Насирова заявили, что "в связи с резким обострением хронических болезней" Насиров еще 18 июня якобы был госпитализирован в клиническую больницу "Феофания" и находится там на стационарном лечении.

Они сказали, что их подзащитный по состоянию здоровья принимать участие в заседании не может.

Но так как документов, подтверждающих госпитализацию Насирова, у них не было, сторона обвинения попросила признать, что обвиняемый не пришел в суд без уважительной причины.

"С 18 числа - и никаких документов нет, которые подтверждают медицинскую болезнь. Ну мы же о Насирове немного знаем его состояние, что он может болеть. Непонятно, почему он не предоставил какие-то документы через защитников или лично, что именно за болезнь и есть ли у него возможность являться на судебные заседания", - сказал прокурор.

Члены судебной коллегии, посоветовавшись, решили ходатайство защиты удовлетворить частично и отложили заседание на 23 июня. При этом причины неявки Насирова признали неуважительными.

Напомним, что в 2017 году Насирову вручили подозрение в больничной палате в "Феофании", где ему диагностировали инфаркт.

Детективы НАБУ переправили его в Институт кардиологии имени Н. Д. Стражеско для дополнительных обследований, и там инфаркт не подтвердили. В результате Насирову избирали меру пресечение, когда он лежал на каталке под клетчатым одеялом.

Впоследствии Насиров подал в суд на врача, который не подтвердил инфаркт, но иск проиграл.

Бывший глава ГФС обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия). Вместе с ним судят бывшего начальника департамента погашения обязательств ГФС Владимира Новикова.

По данным следствия, в 2015-2016 годах Насиров, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям местных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".