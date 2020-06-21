Порошенко назвал дела против него борьбой против демократии

Экс-президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко считает, что международные партнеры призывают власти Украины прекратить политические преследования против него по той причине, что эти дела имеют целью разрушить усилия пяти лет его президентства, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом Порошенко заявил в эксклюзивном интервью одному из самых влиятельных политических обозревателей США Фариду Закария на телеканале CNN.

«Эти расследования касаются моих действий как Президента по защите суверенитета Украины, териториальнои целостности и независимости. И я хочу поблагодарить наших партнеров, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Германию, Канаду и многих других. Страны, которые прислали жесткое предупреждение украинской власти остановить эти политически мотивированные преследования. Потому что это все - борьба против всех пяти лет моего президентства, против демократии, против верховенства права. Это попытка использовать государственную машину против политического оппонента», - отметил Петр Порошенко.