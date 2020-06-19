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​Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Ираном о сбитом самолете МАУ

В ее состав вошли 16 представителей различных ведомств, а возглавил - замглавы МИДа Енин.

​Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Ираном о сбитом самолете МАУ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах с Ираном о сбитом самолете авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Соответствующий указ №240/2020 обнародован на сайте Офиса президента.

Главой делегации назначен заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Всего в ее состав вошло 16 представителей различных ведомств.

Отмечается, что глава делегации "может изменять состав делегации и привлекать к обеспечению работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов".

Также президент утвердил Директивы делегации для участия в переговорах, которые обозначены пометкой "тайно".

Финансирование расходов делегации должен обеспечить Кабинет министров.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

7 июня Иран заявил, что расследование катастрофы самолета МАУ находится на завершающем этапе.

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