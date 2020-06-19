Лидеры ЕС решили продлить санкции против РФ за невыполнение минских договоренностей

Из-за отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений главы государств и правительств стран Евросоюза договорились о продлении секторальных санкций, введенных против России в 2014 году за нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом решении по итогам видеоконференции сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Deutsche Welle.

"Мы решили, что санкции опять продлят на шесть месяцев", - сказала она.

Также на заседании Меркель вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, как участники "нормандской четверки", рассказали своим коллегам о положении дел, касающихся реализации минских соглашений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал такое решение ЕС и поблагодарил за него.

"Я приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев. С 2014 года санкционная политика ЕС помогает сдерживать агрессию России против Украины. Санкции дают четкий сигнал: России необходимо полностью выполнить минские соглашения", - написал он в своем Twitter.

I welcome today’s political decision of EU leaders to extend economic sanctions against Russia for 6 more months. Since 2014, EU sanctions policy has helped deter Russian aggression against Ukraine. Sanctions send a clear signal: Russia needs to fully implement Minsk agreements. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 19, 2020

Теперь продление санкцийдолжен официально утвердить Совет ЕС. Секторальные санкции предусматривают запрет на доступ к рынку капиталов Евросоюза для нескольких российских банков и компаний, эмбарго на поставки в РФ оружия и товаров двойного назначения, а также ограничение доступа к технологиям в энергетике, в частности в добыче нефти на глубоководных, арктических и шельфовых месторождениях.

Напомним, ранее Совет ЕС поддержал продление "крымских санкций" против РФ еще на год.