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Лидеры ЕС решили продлить санкции против РФ за невыполнение минских договоренностей

Теперь это решение должен официально утвердить Совет ЕС.

Лидеры ЕС решили продлить санкции против РФ за невыполнение минских договоренностей
Фото: Вести Экономика

Из-за отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений главы государств и правительств стран Евросоюза договорились о продлении секторальных санкций, введенных против России в 2014 году за нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом решении по итогам видеоконференции сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Deutsche Welle.

"Мы решили, что санкции опять продлят на шесть месяцев", - сказала она.

Также на заседании Меркель вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, как участники "нормандской четверки", рассказали своим коллегам о положении дел, касающихся реализации минских соглашений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал такое решение ЕС и поблагодарил за него.

"Я приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев. С 2014 года санкционная политика ЕС помогает сдерживать агрессию России против Украины. Санкции дают четкий сигнал: России необходимо полностью выполнить минские соглашения", - написал он в своем Twitter.

Теперь продление санкцийдолжен официально утвердить Совет ЕС. Секторальные санкции предусматривают запрет на доступ к рынку капиталов Евросоюза для нескольких российских банков и компаний, эмбарго на поставки в РФ оружия и товаров двойного назначения, а также ограничение доступа к технологиям в энергетике, в частности в добыче нефти на глубоководных, арктических и шельфовых месторождениях.

Напомним, ранее Совет ЕС поддержал продление "крымских санкций" против РФ еще на год.

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