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Зеленский назначил Лысого врио главы Госуправделами

Игорь Лысый был заместителем руководителя ведомтва.

Зеленский назначил Лысого врио главы Госуправделами
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы Государственного управления делами.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Временно возложить исполнение обязанностей руководителя Государственного управления делами на Лысого Игоря Васильевича - заместителя руководителя Государственного управления делами", - говорится в указе №237/2020.

Напомним, экс-глава Госуправделами, КВН-щик Сергей Борзов был назначен главой Винницкой облгосадминистрации вместо Владислава Скальского.

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