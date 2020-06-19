Зеленский назначил Лысого врио главы Госуправделами

Игорь Лысый был заместителем руководителя ведомтва.

Президент Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы Государственного управления делами.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Временно возложить исполнение обязанностей руководителя Государственного управления делами на Лысого Игоря Васильевича - заместителя руководителя Государственного управления делами", - говорится в указе №237/2020.

Напомним, экс-глава Госуправделами, КВН-щик Сергей Борзов был назначен главой Винницкой облгосадминистрации вместо Владислава Скальского.