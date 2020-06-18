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Львовский облсовет призвал прекратить политические репрессии

"Это выгодно только России и их "пятой колонне" в Украине".

Львовский облсовет призвал прекратить политические репрессии
Фото: dlab.com.ua

Львовский областной совет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с призывом прекратить политические преследования в Украине.

Об этом информирует пресс-служба облсовета.

"Сегодня Украина снова встала перед выбором: двигаться в направлении Европейского Союза и НАТО или превратиться в подконтрольную полуколонию России. Перед таким выбором страну ставит своими действиями центральная власть. И только от неравнодушных украинцев, их единства и решимости в защите цивилизованного выбора страны зависит наше будущее", - говорится в документе.

Доказательствами усиления политического преследования львовские депутаты считают десятки резонансных уголовных производств против оппозиционных политиков и общественных активистов.

Среди наиболее резонансных в обращении указаны уголовные производства против пятого президента Украины Петра Порошенко и против одесского активиста Сергея Стерненко, а также дело об убийстве Павла Шеремета, "странные обвинения" в адрес боевого генерала Дмитрия Марченко, бывшего народного депутата Украины Татьяны Чорновол, экс-директора Института национальной памяти, а сегодня оппозиционного парламентария Владимира Вятровича, "непонятные обыски ГБР" в доме экс-министра Владимира Омеляна.

Эти и другие случаи, считают депутаты Львовского облсовета, можно однозначно оценивать как политические преследования.

"Никакого доверия не вызывают ни генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, ни первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, ни их подчиненные. Их деятельность полностью тождественна заявлениям и публичным угрозам Андрея Портнова в адрес участников Революции Достоинства, добровольцев, волонтеров, активистов-патриотов и оппозиционных политических деятелей ... Сегодня нет надежд на то, что материалы упомянутых выше уголовных производств будут объективно рассмотрены в украинских судах, учитывая круговую поруку судей, органов досудебного расследования и прокуратуры", - отмечается в обращении.

Львовские депутаты призвали центральную власть прекратить практику политического преследования и не углублять общественно-политическое противостояние в Украине. "Это выгодно только России и их "пятой колонне" в Украине. В Украине власть, которая занималась репрессиями оппозиции, покушением на украинские национальные ценности, всегда проигрывала и позорно уходила в историческое небытие. Так будет и в этот раз, если власть будет продолжать политику репрессий и преследований", - подчеркнули они.

Ранее остановить политические репрессии призвали украинские ученые и общественные деятели.

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