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Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме в первом чтении

За президентский законопроект №3612проголосовали 252 народных депутата.

Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме в первом чтении
Фото: nus.org.ua

Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата.

В то же время, депутаты не поддержали два других законопроекта о референдуме - №2182 по представлению Юлии Тимошенко и №3177 - по представлению нардепа ОПЗЖ Василия Нимченко.

Согласно законопроекту, на референдум могут быть вынесены:

- утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;

- вопросы общегосударственного значения;

- вопросы об изменении территории Украины;

- вопросы об утрате действия законом или его отдельными положениями.

Не могут быть предметом референдума вопросы:

- противоречащие Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;

- направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание вражды;

- о законопроектах по вопросам бюджета, налогов и амнистии;

- отнесенные законодательством к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

В законопроекте предлагается, чтобы на референдум одновременно мог быть вынесен только один вопрос и предполагать ответы "да" или "нет".

Для того, чтобы референдум состоялся, на нем должны будут проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины избирателей.

Напомним, 9 июня Рада зарегистрировала законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум", внесенный президентом. Текст законопроекта был обнародован через несколько часов после регистрации - он состоит из 13 разделов и 131 статьи.

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