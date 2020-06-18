Президент Владимир Зеленский учредил в Украине День фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.

Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента.

"Учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства постановляю: установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, 3 июня Кабинет министров одобрил проект указа президента об установлении праздника - Дня фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня. Согласно пояснительной записке к проекту указа, в этот день в Украине в 2003 году был принят закон "О фермерском хозяйстве".