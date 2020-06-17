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Зеленский внес законопроект об отмене государственной итоговой аттестации в 2020 году

Аттестаты получат все выпускники школ без сдачи ГИА.

Зеленский внес законопроект об отмене государственной итоговой аттестации в 2020 году
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3669 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года".

"В связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. [Они] имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - сказано в тексте законопроекта.

В этом году выпускники получат аттестаты об окончании школы.

Напомним, что в конце прошлой недели Кабинет министров неожиданно отменил пробное ВНО и предложил выпускникам пройти его онлайн.

По данным Министерства образования и науки, на основную сессию внешнего независимого тестирования зарегистрировано 379 000 участников. Основная сессия ВНО должен начаться 25 июня.

15 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Минздраве рассматривают вариант полной отмены ВНО, на что резко негативно отреагировало Министерство образования и науки.

16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что "никто не собирается отменять ВНО".

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