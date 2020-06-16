Боевики седьмые сутки блокируют работу КПВВ "Марьинка", - штаб ООС

Оккупанты продолжают саботировать работу контрольно-пропускных пунктов на Донбассе. Седьмые сутки подряд российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских лиц в Донецкой области пересечь линию разграничения в любую из сторон.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

"КПВВ "Марьинка" по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться до родных домов до сих пор не функционирует", - говорится в сообщении.

В Луганской области КПВВ "Станица Луганская" осуществляет пропуск граждан с перебоями. Вчера российские наемники полностью заблокировали работу этого пешеходного перехода не пропуская людей ни к подконтрольной правительству территории Украины, ни в обратном направлении.

Сегодня, 16 июня, контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" работал с 7.00 до 18.00. За это время линию разграничения в обе стороны пересекли 155 граждан. Еще 2 человека оккупанты не пропустили на неподконтрольную украинской власти часть Донбасса.

"Никакой гарантии успешного пересечения линии разграничения нет, потому что захватчики при предоставлении разрешения на пересечение линии разграничения руководствуются "спискам желаемых лиц". Попытки свободного перемещения людей в обоих направлениях время от времени блокируются российскими наемниками", - отмечают в штабе.

В частности, начиная с 10 июня через контрольный пункт "Станица Луганская" оккупанты не пропустили 30 человек. При этом желающих пересечь линию разграничения были сотни людей. Неотложные социально-бытовые проблемы людей упорно игнорируются оккупантами.

Напомним, КПВВ на Донбассе были закрыты еще в марте в связи с пандемией коронавируса.

Два пункта пропуска на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях возобновили работу 10 июня. До 13 июня боевики не пропустили на подконтрольную украинскому правительству территорию ни одного человека.

Также сообщалось, что на пункте пропуска "Марьинка" умер мужчина, который не смог попасть домой в Донецк.