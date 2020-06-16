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СБУ разоблачила командира боевого корабля ВМС на попытке передать оборонные ведомости спецслужбам России

Он собирался переехать на постоянное место жительства в оккупированный Крым. 

Командира боевого корабля разоблачили на попытке передать ведомости в сфере боевой готовности Военно-Морских сил Украины представителям спецслужб России.

Он без разрешения командования выехал на территорию временно оккупированного Крыма, где начал сотрудничество с российскими спецслужбами и получил гражданство РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Фото: СБУ

"После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации и начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам", - говорится в сообщении.

Полученную информацию он планировал передать своим кураторам после выезда на постоянное место жительства на оккупированную Россией территорию Крыма. Предварительно он планировал уволиться из ВСУ.

Фото: СБУ

У фигуранта изъяли носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать российской стороне. Открыто уголовное производство.

Напомним, что 14 апреля задержали генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова за подготовку убийства Адама Осмаева по заказу российских спецслужб.

СБУ утверждает, что у следствия достаточно доказательств о том, что Шайтанов является агентом ФСБ России. Генерал, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова. 

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