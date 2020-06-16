Сокальский районный суд Львовской области 11 июня вынес приговор вандалу, который в начале марта разгромил вагон дизель-поезда Львов - Сокаль ради видео в инстаграме. Решение было опубликовано в судебном реестре.

Парень сказал суду, что разбил два стеклопакета в вагоне и тамбуре поезда "под эмоциями" после футбольного матча во Львове. Для чего он это сделал, обвиняемый пояснить не смог. Видео его действий снял друг

Он полностью признал вину и возместил "Укрзализныце" нанесенный ущерб в размере 3 146,85 грн.

Исследовав все доказательства по этому делу, судья Лидия Фарина признала парня виновным в хулиганстве (ч.1 ст.296 Уголовного кодекса) и оштрафовала на 8,5 тыс. грн.