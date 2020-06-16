Оккупанты обстреляли жилые кварталы Авдеевки, ранена мирная жительница

Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением поясничного отдела спины.

Фото: Штаб ООС в Facebook

Незаконные вооруженные формирования России на Донбассе вечером 15 июня обстреляли жилые кварталы Авдеевки , в результате чего получила ранение мирная жительница.

Огонь велся по направлению от поселка Яковлевка, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

"Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00. Гражданку доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной больницы и предоставили ей медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Фото: Штаб ООС в Facebook

Состояние ее здоровья удовлетворительное. В результате обстрела была повреждена придомовая территория - шиферная ограда.

Фото: Штаб ООС в Facebook

Отмечается, что расстояние и направление обстрела указывают на причастность российских оккупационных войск.

Напомним, что это уже не первый обстрел Авдеевки, во время которых ранения получают гражданские лица. В марте 2020 оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате 65-летняя гражданка получила ранение в ногу.