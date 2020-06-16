Измаильские полицейские задержали мужчину, который похитил у жителя района 105 овец, 5 баранов, 45 коз и 63 ягненка.

Об этом сообщается на сайте полици области.

К правоохранителям обратился 42-летний житель Лощиновки и сообщил, что из его сарая, обустроенного на окраине села, похитили 105 овец, 5 баранов, 45 коз и 63 ягненка.

По следам, которые вели в направлении лесополосы, полицейские пришли прямо к отаре, спрятанной в соседнем районе - у села Каракурт Болградского района. Там же задержали подозреваемого - 40-летнего местного жителя.

Животных вернули владельцу, а задержанному сообщили о подозрении по части 4 ст. 185 УК (кража) и отправили под домашний арест. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Одессе патрульные поймали четырех сбежавших от хозяйки лошадей.