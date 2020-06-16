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​В Киеве закрыли сервисный центр МВД из-за обнаружения COVID-19 у сотрудников

Услуги можно получить в любом другом центре

​В Киеве закрыли сервисный центр МВД из-за обнаружения COVID-19 у сотрудников
Фото: hsc.gov.ua

Один из сервисных центров Министерства внутренних дел в Киеве закрыли из-за обнаружения у сотрудников коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в фейсбуке.

"Сервисный центр МВД №8047 (г. Киев, ул. Большая Кольцевая, 110а) закрыт из-за обнаружения заболевания COVID-19 у сотрудников. Лица, зарегистрировавшиеся в онлайн-очереди, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД г. Киева", - говорится в сообщении.

О возобновлении работы данного сервисного центра МВД обещают сообщить позже.

Напомним, с 12 мая сервисные центры МВД возобновили работу по предварительной записи после карантина.

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