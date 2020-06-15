По прибытии военнослужащие отправились на двухнедельную изоляцию.

В понедельник, 15 июня, в Украину прибыли 90 военнослужащих Вооруженных сил Канады в рамках девятой ротации Оперативной объединенной миссии.

Фото: facebook.com/CAFinUkraine

Фото: facebook.com/CAFinUkraine

Об этом сообщает командование Вооруженных сил Канады в Украине.

"Почетный консул Канады во Львове Оксана Винницкая-Юсипович, командующий оперативной группы подполковник Райан Стимпсон и сержант-майор Крис Ригби поздравили около 90 солдат, прибывших из Трентона (Онтарио) в международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого", - говорится в сообщении на странице командования в Facebook.

Фото: facebook.com/CAFinUkraine

Фото: facebook.com/CAFinUkraine

Большинство военнослужащих принадлежат к 1-му полку Канадской королевской конной артиллерии. По прибытии военнослужащие отправились на двухнедельную изоляцию, прежде чем присоединиться к миссии.

Фото: facebook.com/CAFinUkraine

Фото: facebook.com/CAFinUkraine

Ранее в Украину уже прибыли 60 канадских военнослужащих.

Напомним, что в рамках учебной операции UNIFIER Вооруженные cилы Канады оказывают помощь в наращивании потенциала личному составу украинских войск в поддержку усилий Украины по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности. Срок ее работы - до конца марта 2022 года.