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В ДТП погиб полковник Командования Воздушных сил Украины Николай Романов

Также в аварии погибла его супруга. 

Полковник Командования Воздушных сил ВСУ Николай Романов погиб в ДТП 10 июня. Также в результате аварии скончалась его супруга Татьяна Романова.

Об этом сообщили на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Николай Романов
Фото: facebook.com/kpszsu
Николай Романов

"Всю свою жизнь он посвятил службе в Вооруженных силах, но, к сожалению, она трагически оборвалась на 55-м году. Высказываем искреннее сочувствие семье Романовых, разделяем вашу боль", - говорится в сообщении.

В Командовании воздушных сил ВСУ не уточнили, в какой области произошла авария, в которой погибли Татьяна и Николай Романовы. 

Напомним, что ранее в Киевской области в ДТП погиб 46-летний работник Броварского отдела полиции, старший сержант полиции Руслан Синьков, который 29 мая участвовал в задержании вооруженных участников перестрелки в Броварах.

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