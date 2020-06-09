ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе
ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе
В Украине подтвердили 463 новых случая COVID-19
В Украине подтвердили 463 новых случая COVID-19
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
США отказались рассекретить спутниковые снимки момента пуска российской ракеты по MH17
США отказались рассекретить спутниковые снимки момента пуска российской ракеты по MH17
В Броварах выявили вспышку коронавируса в детском саду
В Броварах выявили вспышку коронавируса в детском саду
Начальника генштаба Армении уволили после пышной свадьбы в карантин
Начальника генштаба Армении уволили после пышной свадьбы в карантин
Родители не должны предоставлять справки с работы, чтобы ребенка взяли в детсад, - Степанов
Родители не должны предоставлять справки с работы, чтобы ребенка взяли в детсад, - Степанов
Минздрав объяснил увеличение количества новых случаев COVID-19
Минздрав объяснил увеличение количества новых случаев COVID-19
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Пьяный мужчина в Киеве угнал авто иностранного посла и попал на нем в ДТП

Подозреваемого нашли при помощи служебной собаки.

Киевская полиция задержала мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля иностранного посла и совершении ДТП на Андреевском спуске.

Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Около 9 часов утра в полицию поступила информация, что неизвестный человек похитил автомобиль из резиденции посла на Гончарной улице. Следователи установили, что мужчина перепрыгнул забор, взял в резиденции ключи и автомобилем снес ворота. Он успел доехать до Андреевского спуска, где врезался в боллард и сбежал, оставив машину.

"Служебная собака взяла след, благодаря чему угонщика задержали неподалеку от автомобиля. Им оказался местный житель 1999 года рождения, который по внешним признакам находится в состоянии опьянения", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также