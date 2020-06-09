Киевская полиция задержала мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля иностранного посла и совершении ДТП на Андреевском спуске.

Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Около 9 часов утра в полицию поступила информация, что неизвестный человек похитил автомобиль из резиденции посла на Гончарной улице. Следователи установили, что мужчина перепрыгнул забор, взял в резиденции ключи и автомобилем снес ворота. Он успел доехать до Андреевского спуска, где врезался в боллард и сбежал, оставив машину.

"Служебная собака взяла след, благодаря чему угонщика задержали неподалеку от автомобиля. Им оказался местный житель 1999 года рождения, который по внешним признакам находится в состоянии опьянения", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины