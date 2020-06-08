Пограничники задержали велосипедиста, который ехал из Чехии в Казахстан

У мужчины при себе была только карта дорог Польши и сменная одежда.

Пограничники львовского отряда задержали за незаконное пересечение границы иностранного велосипедиста, который рассказал, что ехал из Чехии в Казахстан.

Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.

В воскресенье пограничники получили информацию от польских коллег о возможной попытке незаконно пересечения границы неизвестным лицом. Вскоре на участке отдела "Нисмичи" в Сокольском районе действительно был задержан нарушитель с велосипедом.

С собой у мужчины был только рюкзак со сменной одеждой и карта автомобильных дорог Польши.

"По словам мужчины он проживает в Чехии, а незаконно пересек границу из Польши в Украину, потому что собирался попасть в Казахстан, но зачем это ему было нужно, четко объяснить не смог. Он рассказал, что из Чехии через Польшу до границы с Украиной ехал на велосипеде. Сколько это заняло времени, не помнит. Каким образом иностранец должен был преодолеть 4 тысячи километров на велосипеде и чем питаться, неизвестно, ведь с собой, кроме сменной одежды, он ничего не имел. Денег у велосипедиста тоже не было", - сказано в сообщении.

За незаконное пересечение границы пограничники привлекли иностранца к административной ответственности. После установления всех обстоятельств дела его передадут польским правоохранителям.

Напомним, что границы Украины с марта закрыты на въезд для иностранных граждан в связи с пандемией коронавируса.