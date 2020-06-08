Фото: rv.npu.gov.ua

Вечером 7 июня на трассе "Киев - Чоп" в селе Вересневое Ровенского района из-за ДТП погибли четыре человека. Об этом говорится на сайте местной полиции.

Первый замглавы Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил в фейсбуке, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу фуры Mercedes-Benz.

Водитель ехал со стороны Ровно в направлении Киева. На встречке он столкнулся сначала с легковым автомобилем Audi, а потом - с Chevrolet Aveo. После этого произошло столкновением между ехавшими следом "Таврией" и еще одной Audi.

Фото: rv.npu.gov.ua

Основной удар пришелся на Aveo - все ехавшие в этой машине погибли. Среди них был 4-летний ребенок. Водителя одной из Audi госпитализировали с телесными повреждениями.

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: facebook.com/Bilosh

"Каждый день элементарное несоблюдение соблюдение скоростного режима, опасные маневрирования, внезапный выезд на встречную полосу и состояние опьянения уносят жизни людей. Начинается все с элементарного пренебрежения к правилам дорожного движения, безопасности, себя и других, а заканчивается последствиями, о которых все знают, но никто не ждет", - написал Билошицкий.

Фото: rv.npu.gov.ua

Позже он сообщил, что предполагаемого виновника - водителя грузовика - задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса.

Когда полиция начала разбираться, то выяснилось, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственность за нарушение правил дорожного движения. По словам Билошицкого, за последние несколько лет у водителя было минимум 13 нарушений, среди которых несколько ДТП, вождение в нетрезвом состоянии, оставление места аварии.

"И это вопрос не только ответственности по закону, этот вопрос и социальной ответственности. Неужели в такой большой и мощной компании, как «Сильпо Фуд», нельзя обеспечить элементарный отбор и хотя бы немного посмотреть на тех, кто управляет этими фурами? По моему мнению, сомнительно, что такой водитель вообще должен управлять транспортными средствами вместе с другими водителями, но давать ему руль грузовика... это, как минимум, безответственно", - написал полицейский.