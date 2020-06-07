Одесского активиста, бывшего главу местного отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко вызвали в СБУ для вручения подозрения. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

Стерненко опубликовал повестку, согласно которой его вызывают в качестве свидетеля 9 июня в 10 утра в Главное следственное управление СБУ для вручения письменного уведомления о подозрении.

"Следователю я уже направил ответ, что не могу появиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а КПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня. За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников. Поэтому если им нужно, чтобы я появился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту", - написал активист.

По словам Стерненко, подозрение подготовили по ст. 115 - умышленное убийство.

"То, что на фоне этого трэша даже не ищут заказчика покушения на меня, не ищут посредников и исполнителей, говорит только об одном - Зеленский стал на сторону убийц, бандитов и титушек", - считает Стерненко.

Напомним, Служба безопасности вызывала Стерненко на допрос 18 мая. В тот же день под зданием СБУ прошла акция в поддержку активиста. Сообщалось, что ему могут предъявить подозрение за смертельное ранение человека в мае 2018 года.

Сергей Стерненко - бывший глава местного отделения "Правого сектора" в Одессе. Также он был активным участником протестных акций в связи с застройкой территории так называемого Летнего театра в Одессе.

вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

В интервью LB.ua Стерненко говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.

Это было третье нападение на Стерненко меньше чем за полгода.