Фото: Макс Требухов

Возле здания Главного управления СБУ в Киеве в понедельник началась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого вызвали для проведения следственных действий.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Друзья Стерненко и сочувствующие опасаются, что ему могут предъявить подозрение за смертельное ранение человека в мае 2018 года.

Фото: Макс Требухов

В начале апреля генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Стерненко обязательно вручат подозрение или по ст. 115 (умышленное убийство) или ст. 118 (убийство по самозащите) Уголовного кодекса.

Участники акции требуют закрыть дело по ч.5 ст.36 Уголовного кодекса - необходимая самооборона.

"Мы выходим не просто в поддержку Сергея. Мы выходим за право на самозащиту. На месте Сергея может оказаться любой, кто не захочет отдать свою жизнь и здоровье заказному титушке. Это абсурд судить кого-то за то, что человек не дал себя убить", - считают активисты.

Тем временем пресс-служба СБУ заявила, что Стерненка вызвали для проведения "отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении".

"Активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование. Которое, к сожалению, не вернет к жизни убитого раньше человека", - сказано в сообщении СБУ.

Обновление. Подозрение Стерненко действительно не вручили. Об этом он рассказал собравшимся после посещения следователя.

Фото: Макс Требухов

"У меня в руках три повестки о вызове. Знаете, для чего меня вызывали тремя повестками? Официальная версия - чтобы ознакомить меня с материалами дела. На самом деле я уверен, что планы у них были совсем другие, потому что для того, чтобы ознакомить с материалами, повестки никто никогда не вручает", - сказал он.

Стерненко уверен, что подозрение ему не вручили только из-за общественного внимания к делу.

"Мне должны были сообщить о подозрении по ст.115 - умышленное убийство. И только благодаря тому, что мы с вами не молчим, благодаря тому, что вы сюда, они решили сегодня не нарушать закон", - заявил он.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

В интервью LB.ua Стерненко говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.

Это было третье нападение на Стерненко меньше чем за полгода.