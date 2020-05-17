Порошенко вспомнил жертв сталинских репрессий в Быковнянском лесу

"Ученые говорят, что в Быковнянском лесу в течение страшных лет Великого террора нашли свой последний приют от 30 до 100 000 замученных украинцев".

Трагедия коммунистического террора должна стать поучительным уроком на будущее, надежным предохранителем от попыток реанимировать «русский мир» на нашей украинской земле. Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, вспоминая жертв массовых политических репрессий 1937-1941 годов в Быковне.

"Ученые говорят, что в Быковнянском лесу в течение страшных лет Великого террора нашли свой последний приют от 30 до 100 000 замученных украинцев. «Специальные нужды» - официальная цель выделения этого земельного участка. Это решение сохранилось в архивах. Так большевики скрывали свои ужасные преступления. На самом деле этому лесу суждено стать настоящим «Украинская некрополем»", - отметил Порошенко.

Он напомнил, что в Быковнянском лесу покоятся интеллигенция, государственные и религиозные деятели, жертвы так называемых «чисток», бывшие военнопленные, представители польского, немецкого, болгарского, литовского и других народов.

"Вечная память всем жертвам репрессий, похороненным в Быковнянском лесу, в других местах расстрелов в Украине и за ее пределами. Мы помним...", - написал экс-президент.