Порошенко обсудил с временным поверенным США в Украине предоставление кредитных гарантий

Председатель «Европейской Солидарности», экс-президент Украины Петр Порошенко встретился с временным поверенным США в Украине Кристиной Квин. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Стороны обменялись мнениями по вопросу противодействия продолжающейся агрессии России против Украины и подчеркнули важность консолидации международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма. Петр Порошенко отметил ведущую роль США в укреплении международного режима санкций против России и недопущении международной реабилитации Кремля. Он подчеркнул важность продолжения курса Украины на европейскую интеграцию, недопущение пауз в движении к членству в НАТО,2 - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили необходимость обеспечения необратимости и устойчивости внутренних реформ, в частности в налоговой и таможенной сферах, в области государственных закупок, важность обеспечения верховенства права и справедливого правосудия, недопущение потери независимости Нацбанка Украины.

"Председатель «Европейской Солидарности» выступил в поддержку предоставления Украине кредитных гарантий со стороны США как весомого инструмента обеспечения макрофинансовой стабильности государства", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената США кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине.