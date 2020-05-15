Ни одно решение последнего саммита в Париже не выполнено, - Геращенко

Обсуждение вопроса Донбасса без участия Украины недопустимо. Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко в эфире программы «Право на власть».

«Я хочу напомнить: конституционные полномочия президента Украины - это внешняя политика и Верховный Главнокомандующий. ...Что мы видим сегодня? Трамп обсуждает с Путиным Украину, Путин обсуждает с Макроном, Козак обсуждает с администрацией Меркель ситуацию на Донбассе. Где здесь Украина?» - отметила Геращенко.

«Мне кажется, что это очень опасно в условиях, когда мир накрывает экономический кризис и коронавирус. Нам для того, чтобы оставаться на повестке дня, нужно демонстрировать чрезвычайно активную внешнюю политику», - добавила она.

Нардеп считает, что президент Владимир Зеленский должен более жестко реагировать на действия страны-агрессора.

«Нужно демонстрировать жесткую политику по отношению к агрессору. Мы забыли о том, что враг на Донбассе продолжает убивать украинских солдат. Согласно справки Минобороны, за год президентства Зеленского на Донбассе были убиты 100 украинских солдат. Мы не изменились в наших оценках. Путин напал на Украину и продолжает агрессивную политику. Зеленский должен понять, что нельзя так легкомысленно говорить «нужно просто перестать стрелять», и тогда прекратится война. Потому что не Украина ее начинала. Ее начала Российская Федерация », - отметила Геращенко.

Кроме этого, народный депутат обратила внимание на то, что в безопасность и гуманитарный блок на сегодняшний день не обсуждаются как ключевые приоритеты, а также остановилось обсуждение дорожной карты.

«Меня беспокоит вопрос Минска, что выброшена тема дорожной карты, которая была важна для нашей команды, где четко было определено, что ключевая тема - безопасность. Без безопасности не может быть никаких политических блоков. Что отвергнута тема гуманитарная - без доступа Красного Креста на оккупированные территории, поиска пропавших без вести, без этого нельзя говорить о решении гуманитарных вопросов», - подчеркнула она.

Геращенко отметила, что уже после Нормандской встречи с начала этого года ни разу не была достигнута договоренность о перемирии по всей линии фронта, а интенсивность обстрелов является постоянно высокой.

«Впервые в этом году не удалось договориться о перемирии. Перемирие на Донбассе россиянами не соблюдалось ни дня, но во время этих перемирий снижалась интенсивность обстрелов, а следовательно уменьшалось убийство украинских солдат. Ни одно решение последнего саммита в Париже не выполнено. Там было громко объявлено, после того, как посмотрели друг другу в глаза президенты Зеленский и Путин, что до 31 декабря договорятся о дате режима тишины, но его до сих пор нет. В этом виноват Путин. Но меня смущает то, что мы перестали об этом говорить», - отметила Ирина Геращенко.