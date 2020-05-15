"Мы получили поддержку и обсудили возможности сотрудничества", - отметил он.

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили и глава Офиса президента Андрей Ермак обсудили с послами стран "Большой семерки" (G7) возможности сотрудничества.

Об этом сообщил Саакашвили в фейсбуке.

"Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom-конференцию с послами "большой семерки" и рассказали им о планах Нацсовета по реформам. Мы получили поддержку и обсудили возможности сотрудничества", - написал он.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Напомним, ранее Саакашвили провел встречу с представителями "Укроборонпрома", на которой обсуждалось реформирование госконцерна.

Саакашвили уже второй раз получает должность в украинской власти. Пять лет назад он был назначен главой Одесской области, но через полтора года уволился и ушел в оппозицию к президенту Петру Порошенко. Его политическая деятельность, в ходе которой ему однажды пришлось спасаться от задержания на крыше, закончилась высылкой из страны и лишением гражданства в 2017 году.

В мае 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и на следующий день политик вернулся в Украину. 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета по реформам.