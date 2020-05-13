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Саакашвили обсудил реформу "Укроборонпрома" с представителями госконцерна

Глава Исполнительного комитета реформ считает реформу приоритетной.

Саакашвили обсудил реформу "Укроборонпрома" с представителями госконцерна
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили провел встречу с представителями "Укроборонпрома", на которой обсуждалось реформирование госконцерна.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Сегодня был очень приятную встречу с единомышленниками - новой командой "Укроборонпрома". Это - команда реформаторов, которую давно знаю и уважаю. Это очень светлые люди, которые упорно и с блеском в глазах рассказывают о реформе и собственных, довольно амбициозных планах трансформировать оборонного монстра. Мне в деталях рассказали о том, что уже сделано новой командой, в чем заключается суть реформы, почему "Карфаген должен быть разрушен" и что для этого нужно", - написал Саакашвили.

Он назвал реформу "Укроборонпрома" приоритетной и заявил, что будет рекомендовать Нацсовету рассмотреть стратегию трансформации госконцеран на ближайшем заседании и поддержать ее.

"Сильные оборонные предприятия - то, что сдерживает российскую агрессию, и начатая в "Укроборонпроме" реформа усиливает отечественный оборонный сектор, а также положительно повлияет на всю тяжелую промышленность, для которой сейчас наступили сложные времена. Поэтому я всячески поддерживаю идеи, заложенные в трансформацию Концерна в мощные государственные компании по отраслевому принципу, и считаю, что Нацсовет реформ может ускорить процесс преобразования, чтобы первые государственные оборонные компании нового образца появились в Украине уже в этом году", - добавил Саакашвили.

Напомним, ранее заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" и глава Офиса трансформации концерна Роман Бондарь заявил, что в рамках реформы "Укроборонпром" разделят на шесть холдингов и ликвидируют.

В концерне уже создали Офис трансформации и Стратегический Комитет.

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