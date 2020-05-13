Пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей возобновляет работу

Кабинет министров решил возобновить работу пешеходного пункта пропуска "Шегини" во Львовской области на границе с Польшей.
Такое решение было принято на заседании правительства в среду.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, необходимость данного решения возникла в связи с послаблением карантина.
"В связи с ослаблением карантинного режима пункт пропуска «Шегини» вернется к обычному режиму работы. Решение вступит в силу с момента его опубликования", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.
Министр добавил, что такое решение разгрузит автомобильные пункты пропуска.
Напомним, что в апреле из-за карантина пассажиропоток на границе Украины сократился до рекордного минимума - меньше 7 тысяч человек в сутки.
С 16 марта Украина закрыла почти половину пунктов пропуска и пункта контроля на государственной границе. Большинство оставшихся пунктов пропуска были затем закрыты дополнительными решениями в апреле.
С 28 марта в Украину можно попасть только на автомобиле или пешком.